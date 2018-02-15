Feghouli paşa önünde yeni 10 numara

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'nın kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında Cezayirli oyuncu Feghouli'yi 10 numaralı pozisyonda oynatmayı hedefliyor.
YA YASİN YA SİNAN Feghouli 10 numaralı pozisyonda oynarsa oyuncunun bırakacağı yeri Yasin ya da Sinan'dan biri dolduracak. Yasin tercih edildiği takdirde Rodrigues sağa geçecek. Sinan'ın ynaması durumunda da Rodrigues solda kalacak sağ taraf Sinan'a emanet edilecek.
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