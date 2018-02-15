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Eğlence ve kültür bir arada olacak

Eğlence ve kültür bir arada olacak
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi , 'ndeki "Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu"nun açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Atlı okçuluk, hedef okçuluğu, yaya okçuluğu, güreş sporları, kökbörü, cirit sporları, seyir zevki olan sporlar. Biz kendi sporlarımıza sahip çıkarsak hem eğleneceğiz, hem de kültürümüzü yaşatacağız" dedi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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