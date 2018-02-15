Beşikt'aşk'

Beşiktaş' ın Brezilyalıfutbolcusu Vagner Love,Vodafone Park KartalYuvası'nda düzenlediği imza günündetaraftarla bir araya geldi.Taraftarların yoğun ilgi gösterdiğiimza gününe Vagner Love'un eşiLene Love ve çocuğu Alice Loveile geldi. Brezilyalı futbolcu 14Şubat Sevgililer Günü'nde Beşiktaşsevgisinin bir aşkı hatırlattığınısöyledi.
ÖNCE KONYASPOR Kendisine gösterilen sevgiye en iyi şekilde karşılık vermek istediğini söyleyen Vagner Love, "Tüm sevgililere güzel bir 14 Şubat diliyorum. Beşiktaş'ta çok güzel bir dönem geçiriyorum" dedi. Şu anda sadece Konyaspor maçını düşündüklerini ifade eden Love, "Bütün amacımız Konyaspor'u yenmek. Ondan sonra Bayern Münih maçına bakacağız" dedi.
REKABET LEHİMİZE Forvetteki rekabetin Beşiktaş'ın lehine olacağını vurgulayan Love, "Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışacaktır. Ben de oynasam, Negredo da, Larin de gol atmasını biliyoruz. İyi rekabetin ardından kazanan Beşiktaş olacak" dedi. Quaresma'nın büyük bir yıldız olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Saha dışında da birbirimizi iyi anlıyoruz. Saha dışı ilişkilerimiz saha içine yardımcı olacaktır" diye konuştu.
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