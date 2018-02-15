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Beşikt'aşk'

’a eşi ve çocuğuyla birlikte gelen , sevgisini bir aşka benzettiğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, “Tüm sevgililere güzel bir diliyorum” ifadesini kullandı

Beşiktaşk
Beşiktaş' ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love, Vodafone Park Kartal Yuvası'nda düzenlediği imza gününde taraftarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği imza gününe Vagner Love'un eşi Lene Love ve çocuğu Alice Love ile geldi. Brezilyalı futbolcu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Beşiktaş sevgisinin bir aşkı hatırlattığını söyledi.

ÖNCE KONYASPOR
Kendisine gösterilen sevgiye en iyi şekilde karşılık vermek istediğini söyleyen Vagner Love, "Tüm sevgililere güzel bir 14 Şubat diliyorum. Beşiktaş'ta çok güzel bir dönem geçiriyorum" dedi. Şu anda sadece Konyaspor maçını düşündüklerini ifade eden Love, "Bütün amacımız Konyaspor'u yenmek. Ondan sonra Bayern Münih maçına bakacağız" dedi.

REKABET LEHİMİZE
Forvetteki rekabetin Beşiktaş'ın lehine olacağını vurgulayan Love, "Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışacaktır. Ben de oynasam, Negredo da, Larin de gol atmasını biliyoruz. İyi rekabetin ardından kazanan Beşiktaş olacak" dedi. Quaresma'nın büyük bir yıldız olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Saha dışında da birbirimizi iyi anlıyoruz. Saha dışı ilişkilerimiz saha içine yardımcı olacaktır" diye konuştu.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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