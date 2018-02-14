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çılgınlığı

Brezilyalı santraforun Sarı-Lacivertli forma ile gol attığı 32 maçta, Kanarya sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Bu maçların 26’sını kazandı...

Fernandao çılgınlığı
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın gollerini atan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao, istatistikleriyle ön plana çıkıyor. Medipol Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri kaydeden Fernandao, sarı-lacivertli formayla çıktığı 92 karşılaşmanın 32'sinde rakip fileleri havalandırdı. Toplam 43 kez gol sevinci yaşayan Fernandao'nun rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda Fenerbahçe, sadece bir kez yenilgi yüzü gördü.

TEK İSTİSNA KONYA MAÇI
Fenerbahçe, Brezilyalı golcüsünün gol attığı 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Fernandao'nun gol attığı maçlarda sadece Konyaspor'a kaybetti. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ligde Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken takımın tek golünü Fernandao kaydetti. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında kolu 3 yerden kırılan Fernandao, ancak Aralık ayında sahara dönebilmişti. Fazla kilolarını hızla veren Brezilyalı futbolcu, ligin 2. yarısı ile birlikte yüksek formuyla dikkat çekmeye başladı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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