En golcü Fransız Gomis

Attığı gollerle lider Galatasaray'ı adeta sırtlayan BafetimbiGomis, vatandaşlarını da sollamayı başardı... Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsarak ligdeki gol sayısını 17'ye çıkaran tecrübeli forvet, Avrupa liglerinin en golcü Fransız futbolcusu olmayı başardı. Lyon'lu Nabil Fekir'i sollayan Gomis ayrıca Thuavin, Kylian Mbappeve Alexander Lacazette gibi çok önemli isimleri de geride bıraktı.
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