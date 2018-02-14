;
Yol Durumu
  1. 59 yılda 350 kulüp kepenk kapattı
  2. Cimbom 75 puanla şampiyon

En golcü Fransız

Antalya ağlarını iki kez sarsan 17 golle Avrupa liglerinin en golcü Fransız’ı oldu...

En golcü Fransız Gomis
Attığı gollerle lider Galatasaray'ı adeta sırtlayan Bafetimbi Gomis, vatandaşlarını da sollamayı başardı... Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsarak ligdeki gol sayısını 17'ye çıkaran tecrübeli forvet, Avrupa liglerinin en golcü Fransız futbolcusu olmayı başardı. Lyon'lu Nabil Fekir'i sollayan ayrıca Thuavin, Kylian Mbappe ve Alexander Lacazette gibi çok önemli isimleri de geride bıraktı.
Etiketler: ,
  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar