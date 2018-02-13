Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından Hasan Ali Kaldırım,Başakşehir maçında ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesten büyük övgü aldı.
TARAFTAR MEST OLDU Sol kanatta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan HasanAli için F.Bahçe taraftarları sosyal medyadan övgü dolu mesajlar paylaştı. Bunlardan en dikkat çekici olanı, "Maldini misin be Hasan Ali" şeklindeydi. Bilindiği gibi F.Bahçe sezon başından beri sol bek konusunda sıkıntı çekiyordu.
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