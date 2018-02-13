Liderlik çok güzel
3 puan ve liderlik güzel. Futbolcularımın istek ve arzusu beni mutlu ediyor. 2. yarı için ise istediğim böyle değildi. Taraftarın sevgisi hoşuma gidiyor. Belhanda yüzde yüz haklı da olsa bu şekilde atılmamalı
İKİ TAKIM İÇİN DE DOLU DOLU OLDU
Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, "Üç puan güzel, lider olmak güzel. Hayırlı olsun, inşallah devam ederiz. Güzel maç oldu, özellikle ilk 45 dakika. İki takım içinde dolu dolu bir maç oldu" dedi.
SEVGİLERİ HOŞUMA GİDİYOR
Terim şöyle devam etti: Oyuncularımın isteğinden ve arzusundan memnunum... 2. yarı için isteğim öyle değildi. Taraftar sağolsun bana bayrak açmışlar. Onlar bizi biz onları seviyoruz. Sevgileri benim hoşuma gidiyor...
BELHANDA BÖYLE ATILMAMALI...
Belhanda çok iyi oynuyor ama böyle atılmaması gerekir. Yüzde yüz haklı da olmaz, bu olmaz. Selçuk sembol oyuncu olma yolunda gidiyor. Mariano ile ilgili sıkıntı yok. Linnes de iyi oynuyor. Formayı ona verdim.
ERMAN TOROĞLU ARTI 90 FUTBOL
Tudor Galatasaray'da kiralık teknik direktördü. Fatih Terim ev sahibi teknik direktör. İlk yarıda Galatasaray'ın kalecisini göremedim. Galatasaray'ın oyununun ana fikri bu. Galatasaray açısından çok kolay bir galibiyet oldu. Gomis çok karakterli adam. Adamda spor ahlakı var.
AFRİN ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maç öncesi seremonide saygı duruşu gerçekleştirilirken, tribünlerden de "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." tezahüratları yapıldı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala tribünler "Ne Mutlu Türküm diyene" şeklinde tezahürat yaptı. Bu tezahüratta her kelimeyi bir tribün söyledi. Saygı duruşunda selam duran polisler de çok duygusal anlar yaşadılar.
Etiketler: süper lig , Fatih Terim , Galatasaray , Antalyaspor
- 13 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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Şimdilik orada durabilirsiniz takiiii bizle karşılaşana kadar ondan sonra size bay bay
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