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koltugu Garry aldı

, Başakşehir’in kaybettiği haftada Antalya’yı ilk yarıda bulduğu 3 golle devirerek 8 hafta sonra lider oldu. Aslan'ın yıldızları iki gol atarken, Garry Rodrigues de iki asistle galibiyette rol oynadı...

Gomis koltugu Garry aldı
G.Saray, 'u 3-0 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Cimbom, golü erken buldu. 13. dakikada Rodrigues'in şutu savunmadan sekti. Topu önünde bulan 'in ceza sahası içinden yaptığı sert şut ağlarla buluştu. 19'da Rodrigues, müthiş bir hızla ceza sahasına girmeden pasını Gomis'e verdi. Fransız yıldız bu şık pası golle süsledi.

ÜÇÜNCÜ GOL FEGHOULİ'DEN GELDİ
38'de Cimbom, farkı 3'e çıkardı... Belhanda'nın savunmanın arkasına attığı pası önüne alan Feghouli, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi... 43'te Selçuk, ceza sahasına girmeden sert vurdu. Ferhat, topu kornere çeldi.

GOMİS'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI
46'da Selçuk İnan'ın pasında Gomis ceza sahasına girdi. Sert vuruşu direkte patladı. 49'da Maicon'un sert şutunu Carrasso kurtardı. 59'da Antalyalı Maicon'un ortasına Jevtovic vurdu. Top direği yaladı.

BELHANDA 90. DAKİKADA KIZARDI
Cimbom, 77'de 4. gole çok yaklaştı. Gomis, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Sert vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı. G.Saray'ın yıldızı Belhanda maçın 90. dakikasında ikinci sarı karttan atıldı.
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