Gomis koltugu Garry aldı
Galatasaray, Başakşehir’in kaybettiği haftada Antalya’yı ilk yarıda bulduğu 3 golle devirerek 8 hafta sonra lider oldu. Aslan'ın yıldızları Gomis iki gol atarken, Garry Rodrigues de iki asistle galibiyette rol oynadı...
ÜÇÜNCÜ GOL FEGHOULİ'DEN GELDİ
38'de Cimbom, farkı 3'e çıkardı... Belhanda'nın savunmanın arkasına attığı pası önüne alan Feghouli, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi... 43'te Selçuk, ceza sahasına girmeden sert vurdu. Ferhat, topu kornere çeldi.
GOMİS'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI
46'da Selçuk İnan'ın pasında Gomis ceza sahasına girdi. Sert vuruşu direkte patladı. 49'da Maicon'un sert şutunu Carrasso kurtardı. 59'da Antalyalı Maicon'un ortasına Jevtovic vurdu. Top direği yaladı.
BELHANDA 90. DAKİKADA KIZARDI
Cimbom, 77'de 4. gole çok yaklaştı. Gomis, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Sert vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı. G.Saray'ın yıldızı Belhanda maçın 90. dakikasında ikinci sarı karttan atıldı.
Etiketler: Galatasaray , Gomis , Antalyaspor
- 13 Şubat 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.