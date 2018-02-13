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müjdesi

Hollanda’daki tedavisinin ardından Türkiye’ye dönen ’ın pazar günü Başakşehir ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor

Burak Yılmaz müjdesi
Burak Yılmaz'dan Trabzonspor taraftarlarına müjde... Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kasığındaki rahatsızlığı nükseden Burak, Göztepe ve G.Birliği maçlarını kaçırmıştı.

STARTI VERECEK
Hollanda'daki tedavi sürecini tamamlayan , Türkiye'ye döndü. Bugün Trabzon'a gelecek kral, 1-2 gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

17 GOLÜ VAR
Burak Yılmaz'ın yakın çevresine yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini söylediği belirtildi. Kral, Süper Lig'de rakip fileleri 17 kez havalandırdı.
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