Burak Yılmaz müjdesi

; 18 / 8 14 / 5 9 / -1 4 / -7 13 / 2 14 / 3 12 / 1 19 / 12 1 / -6 10 / 1 16 / 8 13 / 6 15 / 2 14 / 1 6 / -5 11 / 4 10 / -2 5 / -3 11 / -1 12 / 2 14 / 6 13 / 8 11 / 0 11 / -1 12 / 5 13 / 2 13 / 3 11 / 5 12 / -2 7 / -2 3 / -5 11 / 0 12 / 3 12 / 5 9 / -3 4 / -2 16 / 8 13 / 2 10 / 0 13 / 7 15 / 9 13 / 5 13 / 1 13 / 2 1 / -8 11 / -2 12 / -2 12 / 1 12 / 5 14 / -1 13 / 5 13 / 6 14 / 3 9 / 1 12 / 1 14 / 7 11 / 6 18 / 11 12 / 4 8 / -1 11 / -2 11 / 0 13 / 5 16 / 7 12 / 5 14 / 5 14 / 4 13 / 3 12 / 4 9 / -3 15 / 5 9 / 3 12 / 6 13 / 1 12 / 6 11 / -1 9 / 1 4 / -1 13 / 6 10 / -3 13 / 3 Burak Yılmaz'dan Trabzonspor taraftarlarına müjde... Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kasığındaki rahatsızlığı nükseden Burak, Göztepe ve G.Birliği maçlarını kaçırmıştı.
STARTI VERECEK
Hollanda'daki tedavi sürecini tamamlayan Burak Yılmaz, Türkiye'ye döndü. Bugün Trabzon'a gelecek kral, 1-2 gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
17 GOLÜ VAR
Burak Yılmaz'ın yakın çevresine yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini söylediği belirtildi. Kral, Süper Lig'de rakip fileleri 17 kez havalandırdı.
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