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Şimdi liderlik zamanı

oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Antalya ile çok kritik bir maça çıkacağız . Kazanırsak zirveye yerleşeceğiz. Eğer liderliği alırsak rakiplerimize psikolojik üstünlük sağlarız” dedi

Şimdi liderlik zamanı
G.Saray gözünü zirveye dikti… Süper Lig'de bugün 'u konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, lider Başakşehir'in Fenerbahçe'ye kaybetmesi sonrasında zirve hesapları yapmaya başladı. Galatasaray eğer bugün Antalyaspor'u mağlup ederse puanını 44 yapacak ve 43 puanlı Başakşehir'i geçerek zirveye yerleşecek.

ANTALYA KADER MAÇIMIZ
Antalya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yapan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Antalya kader maçımız Kazanırsak liderliğe yükseliyoruz. Zirveyi şimdi alalım ve sezon sonuna kadar bırakmayalım" dedi.

RAKİPLERİ BASKI ALTINA ALALIM
Liderlik koltuğuna oturmalarının kendilerine psikolojik olarak avantaj sağlayacağını da belirten Terim, "Kazanalım ve rakiplerimizi baskı altına alalım. İplerin bizim elimizde olması çok önemli" diye konuştu.

İKİ YILDIZA ÖZEL GÖREV VERECEK
İmparator, Antalyaspor maçında Selçuk ve Belhanda'ya orta sahada özel görev verecek. Selçuk zaman zaman 10 numara oynayabilecek. Selçuk, bu bölgede Belhanda ile koordineli oynayacak.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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