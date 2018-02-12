Şimdi liderlik zamanı
Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Antalya ile çok kritik bir maça çıkacağız . Kazanırsak zirveye yerleşeceğiz. Eğer liderliği alırsak rakiplerimize psikolojik üstünlük sağlarız” dedi
ANTALYA KADER MAÇIMIZ
Antalya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yapan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Antalya kader maçımız Kazanırsak liderliğe yükseliyoruz. Zirveyi şimdi alalım ve sezon sonuna kadar bırakmayalım" dedi.
RAKİPLERİ BASKI ALTINA ALALIM
Liderlik koltuğuna oturmalarının kendilerine psikolojik olarak avantaj sağlayacağını da belirten Terim, "Kazanalım ve rakiplerimizi baskı altına alalım. İplerin bizim elimizde olması çok önemli" diye konuştu.
İKİ YILDIZA ÖZEL GÖREV VERECEK
İmparator, Antalyaspor maçında Selçuk ve Belhanda'ya orta sahada özel görev verecek. Selçuk zaman zaman 10 numara oynayabilecek. Selçuk, bu bölgede Belhanda ile koordineli oynayacak.
Etiketler: Fatih Terim , Antalyaspor , Galatasaray
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.