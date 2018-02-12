Psikolojik harekat
Maç öncesi soyunma odası sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplandı. Futbolcuların kendilerini Kadıköy'deymiş gibi hissetmeleri sağlandı
TURUNCU OUT, SARI-LACİVERT İN
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda adeta Ülker Stadyumu'nun ortamı hazırlatıldı. Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuların turuncu rengin yerine sarı-laciverti görmesini sağlayarak psikolojik katkı sağladı.
MENTAL OLARAK FAYDA VERDİ!
Tüm bu yaşananlar sonrasında maça çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe golü bulduğu gibi, ilk yarıda çok net 2 pozisyondan da yararlanamadı. Hatta Fenerbahçe'nin direkten dönen bir topu da oldu.
KAZANINCA BİR ETKİ ARANIR
Sezonun en çok koştuğu maçlarından birini oynayan Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman'a, maç öncesinde yaşanan durum sorulduğunda gülümseyerek, "Kazanınca her şeyde bir etki aranır" dedi.
RIDVAN DİLMEN ARTI 90 FUTBOL
Başakşehir'in taktik ve oyun anlamında en çok dağıldığı maç oldu. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük kariyerinde en keyif aldığı maç olmuştur. Öğretmen, öğrettiklerinin karşılığını görür ya. Onun gibi... Bir tarafta sakinlik ile rahatlık diğer tarafta ise sakinlik, taktik ve oyun disiplini vardı.
Etiketler: Aykut Kocaman , kadıköy , Fenerbahçe , Rıdvan Dilmen , Başakşehir
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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