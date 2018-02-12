Onsuz puanları 'Burak'tı

Trabzonspor, Burak Yılmaz olmadan zorlanıyor... Son 5 lig maçında 5 beraberlik alarak zirveden uzaklaşan Bordo-Mavililer'de kral aranıyor... Karadeniz Fırtınası, Burak Yılmaz'ın forma giymediği 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi. Trabzon bu 5 maçta sadece 2 gol bulabildi. Burak Yılmaz, Süper Lig'de 17 golle zirvede bulunuyor. Trabzonspor'da forvet oyuncularından Dame N'Doye ligde 7 haftadır, Hugo Rodallega ise 6 haftadır gol kaydedemiyor. 2 haftadır forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor.
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