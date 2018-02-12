Herkes için lig yeniden başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Güzel bir galibiyet oldu. Başakşehir bu ligin en organize takımı. Yorurucu bir maç oldu. Fizik olarak daha yukarı çıkmamız gerek. Beşiktaş için de Galatasaray için Trabzonspor için de lig yeniden başladı" dedi.
BEŞiKTAŞ'INTALEBi ANLAMSIZ Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın yoğun fikstür nedeniyle maç erteleme talebi hakkında "Sezon başından beri belli olan bir fikstür. Erteleme anlamlı değil" dedi.
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