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Herkes için lig yeniden başladı

, “Bu galibiyet değerli. Sadece bizim için değil G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon için de lig yeniden başladı” dedi

Herkes için lig yeniden başladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Güzel bir galibiyet oldu. Başakşehir bu ligin en organize takımı. Yorurucu bir maç oldu. Fizik olarak daha yukarı çıkmamız gerek. Beşiktaş için de Galatasaray için Trabzonspor için de lig yeniden başladı" dedi.

​BEŞiKTAŞ'IN TALEBi ANLAMSIZ
Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın yoğun fikstür nedeniyle maç erteleme talebi hakkında "Sezon başından beri belli olan bir fikstür. Erteleme anlamlı değil" dedi.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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