Bu kupayı is'Terim'
Fofana’nın golü ile geriye düşen Aslan ardından fırtına gibi esti. Serdar Aziz, Gomis (2) ve Rodrigues hem farklı galibiyeti hem de turu getirdi...
GOMİS HATAYI AFFETMEDİ
17. dakikada Sinan'ın ceza sahasına ortasında topa arka direkte Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 52. dakikada Konya defansı büyük bir hata yaptı. Gomis affetmedi: 2-1.
KALECİ PATRİK DİRENDİ AMA...
60. dakikada Gomis çaprazdan vurdu, Patrik kurtardı. 65'te Sinan mükemmel kesti, Feghouli'nin kafa vuruşu Patrik'ten döndü. 75'te Gomis sol ayağıyla çok sert vurdu. Patrik yine kurtardı.
ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ
88. dakikada Belhanda'nın harika asistinde Gomis kaleci Patrik'i geçti ve golünü attı: 3-1. 90. dakikada Gomis vurdu, Patrik'ten seken topu tamamlayan Rodrigues skoru belirledi: 4-1.
Etiketler: Galatasaray , belhanda , Gomis , Atiker Konyaspor , Ziraat Türkiye Kupası
- 09 Şubat 2018, Cuma
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