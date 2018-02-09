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Bu kupayı is'Terim'

Fofana’nın golü ile geriye düşen Aslan ardından fırtına gibi esti. Serdar Aziz, (2) ve Rodrigues hem farklı galibiyeti hem de turu getirdi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Galatasaray oldu... Sarı-Kırmızılılar ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Atiker Konyaspor'u TT Stadı'nda 4-1 yendi ve Akhisar'ın rakibi oldu... Maça Konya hızlı başladı. 14. dakikada sol Fofona rakiplerinden bir bir sıyrıldı ve mükemmel bir gol attı: 0-1.

GOMİS HATAYI AFFETMEDİ
17. dakikada Sinan'ın ceza sahasına ortasında topa arka direkte Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 52. dakikada Konya defansı büyük bir hata yaptı. Gomis affetmedi: 2-1.

KALECİ PATRİK DİRENDİ AMA...
60. dakikada Gomis çaprazdan vurdu, Patrik kurtardı. 65'te Sinan mükemmel kesti, Feghouli'nin kafa vuruşu Patrik'ten döndü. 75'te Gomis sol ayağıyla çok sert vurdu. Patrik yine kurtardı.

ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ
88. dakikada Belhanda'nın harika asistinde Gomis kaleci Patrik'i geçti ve golünü attı: 3-1. 90. dakikada Gomis vurdu, Patrik'ten seken topu tamamlayan Rodrigues skoru belirledi: 4-1.
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