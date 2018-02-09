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devleri solladı

Gelirlerini yüzde 42 artıran bu alanda Real, B.Münih ve ’yi geride bıraktı

Beşiktaş devleri solladı
KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'nın 12 şampiyonunun finansal performansını inceledi. Gelirlerini yüzde 42 artıran bu alanda Real Madrid, Bayern Münih ve Chelsea gibi Avrupa'nın devlerini geride bıraktı. Raporda Avrupa'nın 12 ülkesinde şampiyonluğa ulaşan futbol kulüplerinin finansal performansları izlendi. Euro üzerinden yapılan değerlendirmede Siyah-Beyazlı kulüp 19 milyon Euro gişe, 69.1 milyon Euro yayın, 57 milyon Euro da pazarlama ve diğer gelirlerden elde etti. Beşiktaş'ın toplam geliri geçen yıla göre yüzde 43 artarak 145.1 milyon Euro'ya ulaştı. Toplam antrenör ve oyuncu kadrosuna 70.1 milyon Euro ödeyen Beşiktaş'ın harcamaları toplam gelirinin yüzde 48'ini oluşturdu. Siyah-Beyazlılar gelirindeki yüzde 43'lük artışla Avrupa'da kazancını en hızlı artıran 3. kulüp oldu. Karını yüzde 86 artıran Fransa şampiyonu Monaco bu alanda ilk sırayı alırken Celtic yüzde 52 ile ikinci oldu. Real bile gelirlerini ancak yüzde 8 artırabildi.
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