Beşiktaş devleri solladı

KPMG Football Benchmarkekibi Avrupa'nın 12şampiyonunun finansal performansınıinceledi. Gelirleriniyüzde 42 artıran Beşiktaşbu alanda Real Madrid, BayernMünih ve Chelsea gibiAvrupa'nın devlerini geride bıraktı.Raporda Avrupa'nın 12ülkesinde şampiyonluğa ulaşanfutbol kulüplerinin finansalperformansları izlendi. Euroüzerinden yapılan değerlendirmedeSiyah-Beyazlı kulüp 19milyon Euro gişe, 69.1 milyonEuro yayın, 57 milyon Euro dapazarlama ve diğer gelirlerdenelde etti. Beşiktaş'ın toplamgeliri geçen yıla göre yüzde 43artarak 145.1 milyon Euro'yaulaştı. Toplam antrenör veoyuncu kadrosuna 70.1 milyonEuro ödeyen Beşiktaş'ın harcamalarıtoplam gelirinin yüzde48'ini oluşturdu. Siyah-Beyazlılargelirindeki yüzde 43'lük artışlaAvrupa'da kazancını enhızlı artıran 3. kulüp oldu. Karınıyüzde 86 artıran Fransa şampiyonuMonaco bu alanda ilksırayı alırken Celtic yüzde 52ile ikinci oldu. Real bile gelirleriniancak yüzde 8 artırabildi.
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