1 dakikada yıldız ol

Beşiktaş Kulübü, sponsorlarından Vodafone'un ortaklığında Türk futboluna genç yeteneklerin yetiştirilmesini amaçlayan "Vodafone GeleceğinKarakartalı" adı altında dijital izleme projesini hayata geçirdi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Fikret Orman ve Şenol Güneş'in yanı sıra Vodafone Türkiye Ceo'su Colman Deegman da katıldı. Buna göre 8 ile 13 yaş arasındaki çocuklar 1 dakikalık video yükleyecek. Bu videolarda top kontrolü, şut, pas gibi temel hareketler istenecek. Yüklenen videolar daha sonra oylanacak. CEO Deegman,"Van'daki 8 yaşındakiçocukla İstanbul'daki 13yaşındaki çocuk aynı şansasahip olacak" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.