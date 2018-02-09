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1 dakikada yıldız ol

Vodafone ile yapılan işbirliği sonucu 8 ile 13 yaş arasındaki bir çocuk 1 dakikada yıldız olabilecek

1 dakikada yıldız ol
Beşiktaş Kulübü, sponsorlarından Vodafone'un ortaklığında Türk futboluna genç yeteneklerin yetiştirilmesini amaçlayan "Vodafone Geleceğin Karakartalı" adı altında dijital izleme projesini hayata geçirdi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısına ve 'in yanı sıra Ceo'su Colman Deegman da katıldı. Buna göre 8 ile 13 yaş arasındaki çocuklar 1 dakikalık video yükleyecek. Bu videolarda top kontrolü, şut, pas gibi temel hareketler istenecek. Yüklenen videolar daha sonra oylanacak. CEO Deegman, "Van'daki 8 yaşındaki çocukla İstanbul'daki 13 yaşındaki çocuk aynı şansa sahip olacak" ifadesini kullandı.
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