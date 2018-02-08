Trabzon'dan dev çağrı
Asbaşkan Ahmet Çubukçu: “Hakem hataları nedeniyle çok puan kaybettik. Futbol sahada kalsın ve iyi oynayan kazansın”
HAKEMLERİMİZ ÇOK FORMSUZ
Çubukçu, "Geriye dönüp bakıldığında verilen yanlış kararlar nedeniyle birçok maçta puan kaybı yaşadığımız bariz şekilde ortada. Bu sezon hakemlerimizin performansı ciddi şekilde düşmüş konumda" diye konuştu.
SADECE FUTBOL KONUŞULSUN
Asbaşkan Çubukçu, "Trabzonspor olarak bu durumun düzelmesini ve artık maçlar tamamlandığında, hakemlerin doğru veya yanlış verdiği kararları değil, oynanan futbolun konuşulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
YETER Kİ FUTBOL SAHADA KALSIN
Çubukçu ayrıca "Canımız hakem kararları nedeniyle birçok kez yanmasına rağmen bunu istiyoruz. Atılacak her adımın içinde olacağız. Yeter ki futbol sahada kalsın"açıklamasını yaptı.
Yunus EMRE SEL
Etiketler: Trabzonspor
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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