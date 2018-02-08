Saray'da Gomis paniği
Gelen 2 teklif resmi olarak kulübe de ulaşırken, Terim ve yönetim kesinlikle Gomis’i bırakmak istemiyor... Fakat Fransız golcünün kafasının karıştığı öne sürülüyor
TERİM&CENGİZ AYNI FİKİRDE
NdIaye'nin Stoke City'ye gitmesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fatih Terim, Gomis'in gitmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in de Terim'le aynı fikirde olduğu ifade ediliyor.
BU NEDENLE Mİ FORMU DÜŞTÜ?
Gomis'in Galatasaray'da mutlu olmasına karşın, gelen teklifin çok yüksek olduğu ve bu nedenle kafasının karıştığı da öne sürülüyor. Hatta Fransız forvetin bu nedenle form düşüklüğü yaşadığı iddia ediliyor.
TRANSFER 28 ŞUBAT'TA BİTİYOR
Çin'de transfer dönemi 28 Şubat'a kadar devam edecek... Terim ve yönetim, Gomis gitmese bile bu tarihe kadar yaşanacak olan spekülasyonların takıma zarar vermesinden büyük endişe duyuyor.
Etiketler: Gomis , Galatasaray
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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hiç düşünmesinler göndersinler gomis'in işi bitmiş galatasarayda fazla verimli değil attığı gollerede bakın kaçırdıklarınada ağır bir santrofor galatasarayın hızını kesiyor yaşıda geçgin show yaparak seyirciyi bağlamaya çalışıyor iyi bir fiyat vermişlerse kaçırmasınlar sonra galatasarayın elinde patlar.
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