Pektemek geliyor

Beşiktaş'ta MustafaPektemek yenidengöze girdi. Süper Lig'debu sezon sadece 12 dakikaşans bulan tecrübeligolcü, Gençlerbirliğiile oynanan kupa maçındagösterdiği başarılı performanslailk 11'e göz kırptı.Takımının tek golünüatan Mustafa Pektemekbir dinamo gibi çalışarakalkış aldı. Kupada 5 maçta420 dakika sahada kalarak4 gol atan MustafaPektemek kupada Negredo'nunardından en çokgol atan 2. oyuncu oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.