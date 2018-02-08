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Pektemek geliyor

G.Birliği karşısında oynadığı futbolla göz dolduran ilk 11’e göz kırpıyor. Tecrübeli yıldız kupada bu sezon 4 kez gol sevinci yaşadı

Pektemek geliyor
Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek yeniden göze girdi. Süper Lig'de bu sezon sadece 12 dakika şans bulan tecrübeli golcü, Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında gösterdiği başarılı performansla ilk 11'e göz kırptı. Takımının tek golünü atan Mustafa Pektemek bir dinamo gibi çalışarak alkış aldı. Kupada 5 maçta 420 dakika sahada kalarak 4 gol atan Mustafa Pektemek kupada Negredo'nun ardından en çok gol atan 2. oyuncu oldu.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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