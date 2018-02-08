Kayseri’yi eleyen Akhisar yarı finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta evinde Kayserispor'u 1-0'la geçen Akhisarspor dün oynanan rövanş maçında rakibi ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve yarı finale çıktı. 26'da Soner'le öne geçen Ege ekibine Kayseri 36'da Kravets ile cevap verdi: 1-1. Akhisar 69'da Eray'la 2-1 öne geçerken maçta son sözü 90+1'de penaltıdan Gyan söyledi: 2-2. Akhisar'ın yarı finaldeki rakibi Galatasaray-Konyaspor eşleşmesinin tur atlayanı olacak.
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