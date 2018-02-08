F.Bahçe’nin gençleri göz doldurdu

Giresunspor'u 2-1 yenen ve adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdıran Fenerbahçe'de genç futbolcuların performansı umut saçtı. Aykut Kocaman'ın ilk 11'de görev verdiği Samed, Oğuz Kağan veEljif taraftardan tam not aldı.
ELJIF SAKATLANDI F.Bahçe'nin ilk golünü atan Samed, maçın yıldızı oldu. Oğuz Kağan ise orta alandaki sakin görüntüsü ile dikkat çekti. Çalışkanlığı ile alkış alan Eljif ise sakatlığı nedeniyle 77'de oyundan çıktı.
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