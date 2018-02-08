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F.Bahçe’nin gençleri göz doldurdu

Sarı-Lacivertlilerin genç oyuncuları Samed, ve , Giresun maçındaki oyunları ile tam not aldılar...

F.Bahçe’nin gençleri göz doldurdu
Giresunspor'u 2-1 yenen ve adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdıran 'de genç futbolcuların performansı umut saçtı. Aykut Kocaman'ın ilk 11'de görev verdiği Samed, Oğuz Kağan ve Eljif taraftardan tam not aldı.

ELJIF SAKATLANDI
F.Bahçe'nin ilk golünü atan Samed, maçın yıldızı oldu. ise orta alandaki sakin görüntüsü ile dikkat çekti. Çalışkanlığı ile alkış alan Eljif ise sakatlığı nedeniyle 77'de oyundan çıktı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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