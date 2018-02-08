Emre’siz de Fener’i yeneriz

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki puan öndeyiz geçen hafta bir puan almamıza rağmen haftayı karlı kapadık. Fenerbahçe'yiyenersek, 8puan az değil psikolojiküstünlük sağlarız. Hiç belli olmaz. Her maç zor. Yarış devam edecek. İçeride ve dışarıda kazamaya oynuyoruz" dedi.
ONSUZ OYNAMAYA ALIŞKINIZ Avcı, Konya maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu hakkında, "Emre kırmızı kartı gördüğü an planlamamızı yaptık. Emre olmadan da oynuyor ve kazanıyoruz" diyerek Fenerbahçe'ye mesaj yolladı.
ARDA İÇİN SON KARAR YARIN F.Bahçe maçının zor geçeceğini belirten Abdullah hoca, "Arda, geldiği günden beri çok yol kat etti. Grup enerjisi çok iyi. Arda için cuma günü karar vereceğiz" dedi.
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