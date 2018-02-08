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Emre’siz de Fener’i yeneriz

Avcı, “Emre kırmızı kartı gördüğü an planlamamızı yaptık. Emre olmadan da maçlar oynuyoruz ve kazanıyoruz” diyerek F.Bahçe’ye mesaj gönderdi

Emre’siz de Fener’i yeneriz
Süper Lig'in lideri 'in Teknik Direktörü , "İki puan öndeyiz geçen hafta bir puan almamıza rağmen haftayı karlı kapadık. Fenerbahçe'yi yenersek, 8 puan az değil psikolojik üstünlük sağlarız. Hiç belli olmaz. Her maç zor. Yarış devam edecek. İçeride ve dışarıda kazamaya oynuyoruz" dedi.

ONSUZ OYNAMAYA ALIŞKINIZ
Avcı, Konya maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu hakkında, "Emre kırmızı kartı gördüğü an planlamamızı yaptık. Emre olmadan da oynuyor ve kazanıyoruz" diyerek Fenerbahçe'ye mesaj yolladı.

ARDA İÇİN SON KARAR YARIN
F.Bahçe maçının zor geçeceğini belirten Abdullah hoca, "Arda, geldiği günden beri çok yol kat etti. Grup enerjisi çok iyi. Arda için cuma günü karar vereceğiz" dedi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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