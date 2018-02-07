Trabzon’u yakan hakem hataları
Göztepe maçında 2 penaltısı verilmeyen Trabzonspor sezon başından beri hakemlerin kurbanı oldu. Hakemler Fırtına’nın yarışta geriye düşmesinde baş faktör oldu
GÖZTEPE: Tanju Kayhan'ın maçın son anlarında N'Doye'nin kasığına ve karnına doğru ayağının tabanıyla yaptığı sert faul, hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla geçiştirildi. Yine aynı maçta Rodallega'nın ceza sahası içerisinde Kosanovic tarafından yere düşürüldüğü pozisyonda penaltı es geçildi. Yine Novak'ın düşürülmesini görmedi ve ikinci penaltıyı vermedi.
FENERBAHÇE: Fernandao'nun orta sahada Abdülkadir Ömür'e attığı sert tekme sarı kart olarak değerlendirildi. Trabzonsporlu futbolcular uzun süre kırmızı kart itirazında bulundu. Alper'in faulü sonrasında auta çıkan topuna Ali Palabıyık korner verdi ve sonrasında Trabzonspor kullanılan kornerden gol yedi.
BURSASPOR: En çok itirazın yapıldığı maç oldu. Trabzonspor bu maçta üç penaltı bekledi. 31. dakikada Burak, Harun'dan sıyrılmak isterken, yerde kaldı. Halis Özkahya maçı devam ettirdi. 60'ta yine Burak Yılmaz ceza sahasında Ekong ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yine penaltı kararı verilmedi. 64'te Pereira'nın yaptığı ortada Bursasporlu oyuncu topa eliyle müdahale etti ancak hakem yine penaltı kararı vermedi.
KONYASPOR Hakem Mete Kalkavan, tartışmalı pozisyonlara imza attı. Abdülkadir'ün düşürüldüğü pozisyonda penaltıyı yardımcısının ısrarı sonucunda veren Kalkavan, son dakika tartışmalı bir faul pozisyonu sonrası Hubocan'a gösterdiği kart ve devamındaki golle maçın gidişatına etki yaptı. Maçın ilk dakikalarında Burak düşürüldüğü bir pozisyonda penaltı beklemişti. Aynı maçta Burak'ın attığı gole de Konyaspor cephesi ofsayt itirazında bulundu.
GALATASARAY: Denayer'in Mustafa Akbaş'a yaptığı sert faul kartsız geçiştirildi. Maç içinde hakemin kararları tartışıldı.
OSMANLISPOR Castillo'nun kafasına bir tekme darbesi geldi. Hakem pozisyonun, mücadele içerisinde gerçekleştiği gerekçesiyle kırmızı kart göstermedi.
MALATYASPOR: Jose Sosa'ya gösterilen kartların çok ağır olduğu hakem yorumcuları tarafından değerlendirildi. Aynı maç içerisinde Burak Yılmaz, önüne atılan bir topa kendi ceza sahasından hareketlenmesine rağmen hakem Halil Umut Meler ofsayt kararı vererek önemli bir pozisyonu engelledi.
BEŞİKTAŞ: En tartışmalı hakem hatalarının yaşandığı maçlarından birisi de Beşiktaş ile oynandı. Maç içerisinde Talisca'nın orta sahada Kucka'ya yaptığı sert müdahaleye hakem Fırat Aydınus, kart dahi göstermedi. Aynı maç içerisinde Pepe ceza sahasına doğru giden bir topu eliyle kesti ancak hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda karta gerek görmedi.
GÖZTEPE: Ligin üçüncü haftasındaki Göztepe maçında Bordo-Mavili takım aleyhine verilen penaltı ve verilmeyen penaltılar tartışmalara neden oldu.
Yunus Emre SEL
Etiketler: Trabzonspor , süper lig
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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