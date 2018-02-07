;
Yol Durumu
  1. Turu ilk maçta geçti
  2. Savaş çıktı

Terim'in parolası 56 puanla Kadıkoy’e

Kolay fikstürü avantaja çevirmek isteyen 5 haftada 15 puan hedefliyor. Başarılı hoca, şampiyonluk yarışında kilit rolü olan F.Bahçe derbisine 56 puanla çıkmanın hesaplarını yapıyor

Terimin parolası 56 puanla Kadıkoy’e
Liderlik hedefiyle çıktığı Sivasspor maçını 2-1 kaybederek büyük şok yaşayan Galatasaray gözünü yeniden zirveye dikti... Teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk yolundaki rakiplerine göre oldukka avantajlı gözüken fikstürden en iyi şekilde faydalanmak istiyor. Tecrübeli hocanın öncelikli hedefi; 5 haftada 15 puan.

ASIL HEDEF FENERBAHÇE MAÇI
Terim sırasıyla oynanacak Antalya, Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya maçlarında kayıp istemiyor. Başarılı teknik adam, 26. haftadaki Fenerbahçe derbisine 56 puanla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

​5'TE 5 OLURSA, LİDERLİK GELİR!
Bu süreçte oynanacak Başakşehir- Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarını da dikkate alan Fatih Terim, 5'te 5 yapmaları halinde önemli bir puan farkıyla zirvede olacaklarını düşünüyor.

SON HAFTALAR ÇOK ZOR OLACAK
Fakat Cimbom fikstür avantajından faydalanamazsa bu kez de işler tersine dönebilir. Çünkü Sarı-Kırmızılılar ardından içinde 3 derbi ve Başakşehir maçlarının da bulunduğu zorlu bir viraj bekleyecek.
Etiketler: ,
  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar