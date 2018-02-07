Terim'in parolası 56 puanla Kadıkoy’e
Kolay fikstürü avantaja çevirmek isteyen Fatih Terim 5 haftada 15 puan hedefliyor. Başarılı hoca, şampiyonluk yarışında kilit rolü olan F.Bahçe derbisine 56 puanla çıkmanın hesaplarını yapıyor
ASIL HEDEF FENERBAHÇE MAÇI
Terim sırasıyla oynanacak Antalya, Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya maçlarında kayıp istemiyor. Başarılı teknik adam, 26. haftadaki Fenerbahçe derbisine 56 puanla çıkmanın hesaplarını yapıyor.
5'TE 5 OLURSA, LİDERLİK GELİR!
Bu süreçte oynanacak Başakşehir- Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarını da dikkate alan Fatih Terim, 5'te 5 yapmaları halinde önemli bir puan farkıyla zirvede olacaklarını düşünüyor.
SON HAFTALAR ÇOK ZOR OLACAK
Fakat Cimbom fikstür avantajından faydalanamazsa bu kez de işler tersine dönebilir. Çünkü Sarı-Kırmızılılar'ı ardından içinde 3 derbi ve Başakşehir maçlarının da bulunduğu zorlu bir viraj bekleyecek.
Etiketler: Fatih Terim , Galatasaray
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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