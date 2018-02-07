Nefes nefese
Lider Başakşehir kaçıyor, 3 büyükler kovalıyor... Bizleri bol edrbili, bol gerilimli ve hakem tartışmalarının gündemden düşmeyeceği bir maraton bekliyor
MÜTHİŞ MAÇLAR OYNANACAK
Kalan 14 haftada müthiş maçlar bizleri bekliyor... Özellikle şampiyonluk yarışındaki takımların birbirleriyle karşılaşacağı 90 dakikalardan çıkacak sonuçlar çok büyük bir merakla bekleniyor.
YARIŞIN HEYECANI ARTIYOR
Önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir-Fenerbahçe maçı zirve yarışı açısında büyük önem taşıyacak. Son haftalarda tırmanan gerilim ve hakem tartışmaları da yarışın heyecanını artırıyor...
İLKER YAĞCIOĞLU: FENER'İN KADER HAFTASI
Şampiyonluk yarışında herkes birbirine ikramda bulunuyor. Şu an puan farkını açmış bir takım yok. Bu haftaki Başakşehir-Fenerbahçe maçı yarış için belirleyici olacaktır. F.Bahçe, bu deplasmandan puanla dönerse yarış 4 takım arasında son haftaya kadar devam eder.
EVREN TURHAN: FAVORİ G.SARAY
Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yarışındaki 4 takım da puan kaybetti. Böylesine bir durum bir daha tekrarlanmayacak diye düşünüyorum. Galatasaray, Sivas'a yenilmesine rağmen avantajını koruyor. Şampiyonluk için favorim Galatasaray. En ciddi rakibi ise Başakşehir.
Etiketler: Başakşehir , Galatasaray , Beşiktaş , Fenerbahçe
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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