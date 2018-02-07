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  2. Beşiktaş'ta ayrılık!

Kartal yarı finale uçtu

, ’ni ’in 25’te attığı golle yıktı. Kupada yarı finale yükselen Kartal, F.Bahçe- Giresun eşleşmesinin tur atlayanı ile rakip olacak...

Kartal yarı finale uçtu
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında deplasmanda G.Birliği'ni 1-0 yendi. İlk maçı 3-1 kazanan Kartal böylece yarı finale çıktı. 16'da Khalili'nin şık pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Milinkovic'in şutu yandan dışarı çıktı. 21'de Caner'in ortasında topa yükselen Love'un kafa vuruşunda top kaleci Taha'da kaldı.

CANER ASİST PEKTEMEK GOL!
25. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı kornerde topa yükselen Mustafa Pektemek kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ 2. GOLE ÇOK YAKLAŞTI
54. dakikada Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı. Lens'in sağ çaprazdan çektiği sert şut üst direkten geri döndü. Dönen topu Babel tamamlayamadı. 62'de Mustafa Pektemek, uygun durumda dışarı vurdu.

LOVE KALEYİ TUTTURAMADI
65'te Lens'in pasında Vagner Love vurdu. Top savunmadan kornere gitti. 66'da Vagner Love kale sahasında uygun durumda vuramadı. 71'de Necip 2. sarıdan kırmızı gördü. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı ve turladı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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