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Trabzon 'Beto'na çarptı

, önünde sayısız fırsat yakaladı ama Beto’yu geçemeyince tek puanla yetindi. Hakem Göçek Rodallega’nın düşürülmesine seyirci kaldı

Trabzon Betona çarptı
Fırtına galibiyete hasret... 20. haftanın kapanış maçında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor sahadan 0-0'lık berabeklikle ayrıldı. Bordo- Mavililer böylece üst üste 4. beraberliğini aldı. 25. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunu, kaleci Beto kornere çeldi.

BETO'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
30. dakikada Sosa'nın yine soldan köşe vuruşunda, ön direkteki Okay Yokuşlu'nun kafa şutunu Beto çok iyi kurtardı. 38. dakikada Abdülkadir'in ceza alanı dışından şutunda Beto yine başarılıydı.

DEMBA BA FÜZE GÖNDERDİ
56. dakikada Demba Ba'nın uzaklardan müthiş şutunu Onur güçlükle çıkardı. 60. dakikada Kucka'nın uzaktan şutu kaleci Beto'da kaldı. 73. dakikada Halil bomboş pozisyonda topa dokunamadı.

GÖÇEK PENALTIYI ES GEÇTİ
80'de ceza alanı içinde Kosanovic Rodallega'yı düşürdü. Hakem Göçek penaltıyı es geçti. 90+2'de Beto önce Okay'a, sonra Rodallega'ya geçit vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
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