Terim'in içine Tudor kaçmış
Otoriteler 11 tercihi ve değişiklerle yenilgiyi hazırlayan Terim için “Bunları Tudor yapsa ortalık yıkılırdı” dedi. Büyük hatalara camianın ses çıkarmamasına otoriteler, "Bunun adı çifte standart" yorumunu yaptı
DONK'A ÇOK FAZLA GÜVENDİ
Fatih Terim, Hollandalı oyuncuyu, zorlu Sivasspor deplasmanında direkt 11'de başlattı. Ligde uzun süre oynamayan Donk, zorlu maçın temposunu kaldıramadı. İmparator, Hollandalı oyuncuya çok fazla güvendi.
SELÇUK İNAN'I UNUTMASI!
İmparator, Fernando Reges ve Badou N'Diaye'nin olmadığı orta sahada Selçuk İnan'a şans vermedi. Sivasspor deplasmanında topu kullanacak bir orta sahaya ihtiyaç vardı. Ancak o Donk ve Tolga ile başladı.
10'SUZ BAŞLAMAMALIYDI
Fatih hoca, kariyeri boyunca 10 numarada oynamayan Sofiane Feghouli'yi Sivasspor deplasmanında bu bölgede kullandı. Gerçek bir 10 numara olan Belhanda'yı ise uzun süre kulübede bekletti.
DEĞİŞİKLİKTE GEÇ KALDI
Galatasaray Sivasspor karşısında farkı 1'e indirdikten sonra Fatih Terim, oyuncu değişikliğine karar verdi. Oyuncu değişikliği için golü beklememeliydi. İkinci yarının başında gerekli hamleler yapılmalıydı.
Sosyal medyada, Terim ile Tudor'un karma fotoğrafı yer aldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU
Galatasaray, Sivasspor maçında her zamanki görüntüsünden uzak bir futbol sergileyince taraftarlar, sosyal medyadan Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu. Sarı-Kırmızılı renklere gönül veren taraftarların bir bölümü, Tudor dönemiyle karşılaştırmalar yaptı. Taraftarlar yorumlarında, "Fatih Terim'in ismi Igor Tudor olsa, 3 gün tutmazlardı takımda" yorumları yaptı. Kimi Galatasaraylı taraftarlar ise Sivasspor mağlubiyetinin bir yol kazası olduğunu belirterek Fatih Terim'in yanında yer aldı.
Etiketler: Fatih Terim , TUDOR
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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