Şampiyon yine biziz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 2.Dernekler Çalıştayı'nda konuştu. Beşiktaş'ınbu sezon da şampiyon olacağını ifadeeden Orman, "Beşiktaş'ı ben şampiyonyapmıyorum. Eğer mutlu sona varacaksakbu herkesin desteğiyle olacak. Buna inanıyoruz.Camia olarak ayağa kalkmalıyız. 2.kez üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamakistiyoruz. Bu sezon şampiyon olursakdürdüncü ve beşinci şampiyonluklara dayaklaşırız" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'I BÜYÜTECEĞİZ Amaçlarının Beşiktaş'ı daha da büyütmek olduğunu vurgulayan Orman, "Görevimiz geçmişimize sahip çıkarak istikbale emin adımlarla ilerlemektir. Bunu başaracak güçteyiz" ifadesini kullandı.
CAMİAYAGARANTİ VERDİ Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Siyah- Beyazlı camiaya garanti vererek bu sezon da kesinlikle şampiyon olacaklarını dile getirdi.
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