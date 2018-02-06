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Şampiyon yine biziz

2.Dernekler Çalıştayı’nda konuşan Orman, “Yine şampiyon biz olacağız. 2. kez üst üste 3. şampiyonluğu yaşayacağız” dedi

Şampiyon yine biziz
Başkanı 2. Dernekler Çalıştayı'nda konuştu. Beşiktaş'ın bu sezon da şampiyon olacağını ifade eden Orman, "Beşiktaş'ı ben şampiyon yapmıyorum. Eğer mutlu sona varacaksak bu herkesin desteğiyle olacak. Buna inanıyoruz. Camia olarak ayağa kalkmalıyız. 2. kez üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bu sezon şampiyon olursak dürdüncü ve beşinci şampiyonluklara da yaklaşırız" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'I BÜYÜTECEĞİZ
Amaçlarının Beşiktaş'ı daha da büyütmek olduğunu vurgulayan Orman, "Görevimiz geçmişimize sahip çıkarak istikbale emin adımlarla ilerlemektir. Bunu başaracak güçteyiz" ifadesini kullandı.

CAMİAYA GARANTİ VERDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Siyah- Beyazlı camiaya garanti vererek bu sezon da kesinlikle şampiyon olacaklarını dile getirdi.
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