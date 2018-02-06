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Havalimanında Arda gerilimi

Takımlarını karşılamak için havalimanına giden taraftarı Başakşehirli Arda Turan ile karşılaştı. Yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılılar’ın şok tepkisine gülümseyerek cevap verdi...

Havalimanında Arda gerilimi
Sivas'a 2-1 yenilen 'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na giden G.Saraylı taraftarlar, Konya deplasmanından dönen Başakşehir takımı ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Başakşehirli Arda Turan'a tepki gösterdi. Arda, tepkilere gülerek karşılık verdi.

ÇABUCAK UZAKLAŞTI
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan sonrasında takım otobüsüne binerek uzaklaştı.

EFSANELİ GÖNDERME
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Taçsız kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray. Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar" şeklinde tempo tuttu... Bilindiği gibi yıldız futbolcu Arda Turan'ın adı devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ancak Medipol Başakşehir'e imza atmıştı.



TARAFTAR TAKIMINA SAHİP ÇIKTI
Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray kafilesini İstanbul'da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını dile getirerek Fatih Terim ve oyunculara destek verdi. Futbolcular da taraftara zafer sözü verdi.
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