Havalimanında Arda gerilimi
Takımlarını karşılamak için havalimanına giden Galatasaray taraftarı Başakşehirli Arda Turan ile karşılaştı. Yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılılar’ın şok tepkisine gülümseyerek cevap verdi...
ÇABUCAK UZAKLAŞTI
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan sonrasında takım otobüsüne binerek uzaklaştı.
EFSANELİ GÖNDERME
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Taçsız kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray. Senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar" şeklinde tempo tuttu... Bilindiği gibi yıldız futbolcu Arda Turan'ın adı devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ancak Medipol Başakşehir'e imza atmıştı.
TARAFTAR TAKIMINA SAHİP ÇIKTI
Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray kafilesini İstanbul'da coşkulu bir taraftar grubu karşıladı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını dile getirerek Fatih Terim ve oyunculara destek verdi. Futbolcular da taraftara zafer sözü verdi.
Etiketler: Galatasaray , Fatih Terim , İstanbul
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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