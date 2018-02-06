Fener'in kader virajı
Pazar günü lider Başakşehir’e konuk olacak olan Kanarya, 23. haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak. 26. haftada Galatasaray’ı konuk edecek Fener’in kaderini 1.5 aylık fikstür belirleyecek
BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMİ ÇOK ARTTI
Rakibinin 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe bu maçı kazanırsa ligin zirvesi bir anda karışacak. Ardından evinde Alanyaspor'u konuk edecek olan Sarı- Lacivertliler, 23. haftada ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Son zamanlarda iki camia arasında yaşananlar nedeniyle derbinin önemi bir kat daha artmış durumda. Alınacak bir galibiyetin, 3 puandan fazla anlamları olacak.
BİR ANDA EN BÜYÜK ADAY OLABİLİR!
Zorlu derbi sonra sırasıyla evinde Akhisarspor ve deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi 26. haftada ise Galatasaray derbisi bekliyor. Kadıköy'deki maç, zorlu sürecin son basamağı olacak. Sarı-Lacivertliler 6 haftalık virajdan güçlü bir şekilde çıkarsa şampiyonluğun en büyük adayı olabilir. Aksi durumda ise camia yeniden karışacak.
HEDEF 6 HAFTADA 18 PUAN
1.5 ay içinde birbirinden zorlu maçlar oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcular 6 maçtan 18 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
KANARYA'NIN GÖZÜ BAŞAKŞEHİR'DE
Pazar günü Başakşehir'le sezonun en kritik maçlarından birisini oynayacak olan Fenerbahçe galibiyete kilitlenmiş durumda... Sarı-Lacivertliler üç puanı alıp şampiyonluk yarışında yeniden söz sahibi olmak istiyor.
Etiketler: Fenerbahçe , kadıköy , Beşiktaş
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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