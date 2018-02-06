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Fellaini’yle sıcak temas

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan yönetiminin, Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı... İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlı kulüp transferi bitirmeye yakın

Fellaini’yle sıcak temas
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sezon sonu bitecek olan Beşiktaş kadro planlamasına şimdiden başlamış durumda... Öncelikle sözleşmesi sona erecek olan isimlerle ilgilenen Siyah-Beyazlılar gözünü Marouane Fellaini'ye çevirdi.

M.UNITED'I REDDETTİ
Beşiktaş yönetiminin daha önce de temas kurduğu Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun menajer Karim Mejjati ile bir araya geldiği öğrenildi. İngiliz basını da birçok kulübün peşinden koştuğu Fellaini'nin transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu yazdı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Manchester United'tan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.
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