Fellaini’yle sıcak temas

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetiminin, Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı... İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlı kulüp transferi bitirmeye yakın
UEFA ile yaptığı Finansal FairPlay anlaşması sezon sonu bitecekolan Beşiktaş kadro planlamasınaşimdiden başlamış durumda... Önceliklesözleşmesi sona erecek olanisimlerle ilgilenen Siyah-Beyazlılar gözünüMarouane Fellaini'ye çevirdi.
M.UNITED'I REDDETTİ Beşiktaş yönetiminin daha önce de temas kurduğu Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun menajer KarimMejjati ile bir araya geldiği öğrenildi. İngiliz basını da birçok kulübün peşinden koştuğu Fellaini'nin transferinde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu yazdı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Manchester United'tan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.
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