Dakikası 34 bin lira
Fenerbahçe’de önceki gün 4. kez sakatlanan Mehmet Ekici’nin dönüş tarihi belli değil. 4 lig ve 1 kupa maçında oynadı. Oynadığı dakika başına yaklaşık 34 bin Euro kazanmış durumda!
SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI
Bu sezon 4. ciddi sakatlığını yaşayan Mehmet Ekici 4 lig maçında 192, 1 kupa maçında da 512 dakika forma giydi. Toplamda 243 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'ye neredeyse hiç katkı veremedi.
GARANTİ ÜCRETİ 1.75 MİLYON EURO
Sarı-Lacivertli kulüpte yıllık 1.75 milyon Euro garanti ücreti olan Mehmet Ekici, sezon sonuna kadar forma giymezse bu sezon Fenerbahçe'de dakikada yaklaşık 34 bin TL para kazanmış olacak.
NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL
Mehmet Ekici, sakatlığını atlatsa bile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de form tutup forma yşansı bulması da pek kolay gözükmüyor. Ekici'nin ne zaman takımla çalışmalara başlayacağı da belli değil.
Etiketler: mehmet ekici , Fenerbahçe
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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