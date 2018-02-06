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Çulcu’dan şok iddia: hakemler değiştirildi

MHK eski Başkanı , “Bursaspor-Beşiktaş ve F.Bahçe - G.Birliği maçlarının hakemleri değiştirildiği iddia ediliyor” dedi. Bunun üzerine kulübü TFF ve MHK’den açıklama istedi. TFF ise haberi yalanladı

Çulcu’dan şok iddia: hakemler değiştirildi
MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu hakem camiasını sarsacak bir iddiayı ortaya attı! TRT Spor Stadyum programında haftanın maçlarında analizleri sırasında hakem camiasında ciddi iddiaların olduğunu ve bu hafta Süper Lig'de oynanan Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçlarının hakemlerinin sonradan değiştirildiğinin iddia edildiğini söyledi. Hatta Mete Kalkavan Bursa'da otel rezervasyonunu bile iddialar arasında.

TFF VE MHK AÇIKLAMALI
Bunun üzerine Kulübü'nden bir açıklama geldi. Açıklamada "Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi ise bizler için endişe verici mahiyettedir. Bbu olayla alakalı olarak TFF ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir" ifadesi kullanıldı. TFF ise yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.
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