Çulcu’dan şok iddia: hakemler değiştirildi

MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, “Bursaspor-Beşiktaş ve F.Bahçe - G.Birliği maçlarının hakemleri değiştirildiği iddia ediliyor” dedi. Bunun üzerine Fenerbahçe kulübü TFF ve MHK’den açıklama istedi. TFF ise haberi yalanladı
MHK eski Başkanı Mustafa Çulcuhakem camiasını sarsacak bir iddiayı ortayaattı! TRT Spor Stadyum programındahaftanın maçlarında analizleri sırasındahakem camiasında ciddi iddiaların olduğunuve bu hafta Süper Lig'de oynananBursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının hakemlerininsonradan değiştirildiğinin iddia edildiğinisöyledi. Hatta Mete Kalkavan Bursa'daotel rezervasyonunu bile iddialar arasında.
TFF VE MHK AÇIKLAMALI Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü'ndenbir açıklama geldi. Açıklamada "Bu yeniolayın şampiyonluk yarışınınkızıştığı şu günlere tesadüf etmesiise bizler için endişe verici mahiyettedir.Bbu olayla alakalı olarak TFF veMHK başta olmak üzere, adı geçenlerin,derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanınırahatlatacak bir açıklama yapmalarıgerekmektedir" ifadesi kullanıldı. TFF ise yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.
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