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Cimbom’a bir şok daha: Denayer 2 ay yok

Sivasspor maçının son dakikalarında sakatlanan Belçikalı yıldızın arka adalesinde yırtık tespit edildi

Cimbom’a bir şok daha: Denayer 2 ay yok
Fatih Terim yönetiminde ilk yenisgisini Sivasspor deplasmanında alan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. mr'ı çekildi Maçın son bölümünde sakatlanan Jason Denayer'in dün MR'ı çekildi. Yapılan açıklamada, "Jason Denayer'in sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir" denildi. Belçikalı yıldızın dönüşü 2 ayı bulacak.
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