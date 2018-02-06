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Benim hocam söylese üzülürdüm

, Kocaman’ın, “Başakşehir ve kollanıyor” açıklamasına, “Benim hocam söylese üzülürdüm” dedi

Benim hocam söylese üzülürdüm
Ahmet Nur Çebi'den Kocaman'a sitem... F.Bahçe Teknik Direktörü Kocaman'ın Giresun maçı sonrası " ve Başakşehir'i kollayan bir düzen var"demesine cevap veren Beşiktaş 2. Başkanı Çebi, "Benim hocam bunu söylese üzülürdüm. Hakemleri baskı altına almak için söylenmişse de iyi olmamış" diye konuştu.

TURU GEÇME ŞANSIMIZ YÜZDE 51
Bayern maçına da değinen Çebi, "Bayern güçlü bir takım. Bayern de bizden çekinsin. Biz gruptan 1. çıktık, karaları onlar bağlasın. Beşiktaşlı olmam nedeniyle bizi tur için yüzde 51 şanslı görüyorum" dedi.

BAŞAKŞEHİR CİDDİYE ALINMALI
Başakşehir' in ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu ifade eden Çebi, "Senelerdir takımı zirvede tutmak hocanın ve yönetimin başarısıdır. Keyif veriyorlar ama Beşiktaş'tan daha çok keyif alıyorum" dedi.

TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM
Beşiktaş taraftarına da teşekkür eden Çebi, "Başarıda onların katkıları var. Biz bu sene şampiyon olacağız. Bunu sağlayacak olan da taraftardır. Onlara güvenimiz tam" ifadesini kullandı.
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