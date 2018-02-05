Türk futbolu dizayn edilmiştir
“Türk futbolundaki FETÖ temizliği hala bitmemiştir... TFF kurullarına müdahale edenler ve şaibeli hakemler hala görevdedir” "Fenerbahçe'nin maçlarda yaşadıkları hakem hatası denilerek geçiştirilemez. Sorun Türk futbolunun dizayn edilmesi sorunudur..."
Açıklamada şu şekilde:
Trabzonspor maçında, dün akşam ise G.Birliği maçında müsabaka hakemlerinin vermedikleri kırmızı kartlar ile müsabaka sonucuna nasıl doğrudan etki ettiklerini tüm kamuoyu izlemiştir.
BASİT BİR HAKEM HATASI DEĞİL!
FENERBAHÇE'NİN karşı karşıya kaldığı sorun yalnızca "hakem hatası" şeklinde izahı mümkün olmayan bir sorundur. Karşı karşıya kaldığımız sorun, "Türk Futbolu'nun Dizayn" edilmesi sorunudur.
TFF KURULLARINA MÜDAHALE VAR
LİGİN ilk yarısında Kulüpler Birliği TFF'ye bir ziyaret yapmış ve o ziyarette TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun TFF Kurullarına nasıl müdahale ettikleri anlatılmıştır.
FETÖ FUTBOLDA GÜCÜNÜ SÜRDÜRÜYOR
FETÖ'nün TFF Temsilciler Kurulundaki ve hakem camiasındaki gücünü sürdürdüğü ve TFF'de yeterince FETÖ temizliği yapılmadığı ifade edilmiştir. Gücü elinde tutanlar operasyona devam etmektedir.
TEK BAŞIMIZA DİRENECEĞİZ
SAYIN Kocaman'ın dile getirdiği de tam olarak budur. Tek başımıza bu düzeni değiştirene kadar mücadelemizin süreceğini belirtmek isteriz... Kocaman önderliğindeki takımımız şampiyonluğa da ulaşacak güçtedir.
Etiketler: TFF , FETÖ , Fenerbahçe , Trabzonspor
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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