Hayretler içinde kaldım

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor yenilgisi sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Terim, "İlk yarıya bakınca hayretler içerisinde kaldım. Set oyunu yok, paslaşma yok, rakip sahada oynama yok, topa sahip olma yok. Sivasspor karşısında hiçbir şey yapamadık ilk yarıda" ifadelerini kullandı.
BU KADARINI BEKLEMİYORDUM FATİH hoca, "Ne mağlubiyeti bekliyordum, ne de kalitemizin bu kadar kötü olmasını bekliyordum. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, 3 puan verdiğimize mi, yoksa oynadığımız oyuna mı?" dedi.
BU OYUNUN BAHANESİ OLMAZ TERİM, "Musleraonu yaptı bu bunuyaptı... Galatasarayoyunuyla bunun üstesindengelebilmeli.Son 10 dakika da Denayersakatlandı amabu oyunun bahanesideğil hiçbiri" şeklindekonuştu
BÖYLE ŞAMPİYON OLAMAYIZ TECRÜBELİ çalıştırıcı, "1 puan alsakda üzülürdüm. Galatasarayberaberliğesevinir mi! Sadece 3 puan değil psikolojik ve mental bir ortam da var onu kaçırdık. Böyle şampiyon olamayız" ifadelerini kullandı.
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