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Hayretler içinde kaldım

Tecrübeli hoca, “İlk yarıya bakınca tek kelimeyle hayretler içersinde kaldım” dedi Terim: "Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım yoksa oyun kalitemize mi yanalım!"

Hayretler içinde kaldım
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, yenilgisi sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Terim, "İlk yarıya bakınca hayretler içerisinde kaldım. Set oyunu yok, paslaşma yok, rakip sahada oynama yok, topa sahip olma yok. Sivasspor karşısında hiçbir şey yapamadık ilk yarıda" ifadelerini kullandı.

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM
FATİH hoca, "Ne mağlubiyeti bekliyordum, ne de kalitemizin bu kadar kötü olmasını bekliyordum. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, 3 puan verdiğimize mi, yoksa oynadığımız oyuna mı?" dedi.

BU OYUNUN BAHANESİ OLMAZ
TERİM, "Muslera onu yaptı bu bunu yaptı... Galatasaray oyunuyla bunun üstesinden gelebilmeli. Son 10 dakika da Denayer sakatlandı ama bu oyunun bahanesi değil hiçbiri" şeklinde konuştu

BÖYLE ŞAMPİYON OLAMAYIZ
TECRÜBELİ çalıştırıcı, "1 puan alsak da üzülürdüm. Galatasaray beraberliğe sevinir mi! Sadece 3 puan değil psikolojik ve mental bir ortam da var onu kaçırdık. Böyle şampiyon olamayız" ifadelerini kullandı.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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