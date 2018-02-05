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Beyaz sayfa açalım

Çalımbay, “’yi yenerek yeni bir seriye başlayalım. Sahada savaşalım, beyaz bir sayfa açalım” dedi

Beyaz sayfa açalım
Trabzon, Göztepe maçı öncesi galibiyete kilitlendi. Bordo-Mavililer'in Rıza Çalımbay, kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, "Göztepe sınavı bizim için çok önemli. 3 haftadır kazanamıyoruz. Sahada savaşalım, yeni bir seriye başlayalım" dedi.

KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ
BEYAZ bir sayfa açma vaktinin geldiğini belirten Çalımbay, "Kazanmak için herşeyi yapmalıyız. Eksikler var ama diğer arkadaşlarımızın da ellerinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇIKIŞLARDA DİKKATLİ OLMALIYIZ
GÖZTEPE'NİN çok iyi bir takım olduğunu oyuncularına hatırlatan Rıza hoca, "Hücuma çıkışlarda dikkatli olmalıyız. Kontraya yatkın iyi oyuncuları var. Bu maçta takım savunması çok önemli" diye konuştu.

SOSA VE NOVAK 11 BAŞLAYACAK
Çalımbay, takımda değişiklikler yapacak. Sağ bekte Kamil, stoperde Hubocan ve sol bekte Novak oynayacak. Sosa, 11 başlayacak. Burak'ın yokluğunda forvette Rodallega olacak
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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