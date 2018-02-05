Beyaz sayfa açalım

Trabzon, Göztepe maçı öncesi galibiyete kilitlendi. Bordo-Mavililer'in Teknik DirektörüRıza Çalımbay, kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda çarpıcı ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, "Göztepe sınavıbizim için çokönemli. 3 haftadır kazanamıyoruz. Sahada savaşalım, yeni bir seriye başlayalım" dedi.
KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ BEYAZ bir sayfa açma vaktinin geldiğini belirten Çalımbay, "Kazanmak için herşeyi yapmalıyız. Eksikler var ama diğer arkadaşlarımızın da ellerinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.
ÇIKIŞLARDA DİKKATLİ OLMALIYIZ GÖZTEPE'NİNçok iyi bir takım olduğunuoyuncularına hatırlatanRıza hoca,"Hücuma çıkışlardadikkatli olmalıyız. Kontrayayatkın iyi oyuncularıvar. Bu maçtatakım savunması çokönemli" diye konuştu.
SOSA VE NOVAK 11 BAŞLAYACAK Çalımbay,takımda değişiklikleryapacak. Sağ bekteKamil, stoperde Hubocanve sol bekteNovak oynayacak.Sosa, 11 başlayacak.Burak'ın yokluğundaforvetteRodallega olacak
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