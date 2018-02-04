Q7 görüşme odasına
Tecrübeli hoca, Quaresma’nın Bursa maçında da Negredo’ya pas atmaması üzerine kendisiyle görüşme yapacak
NEGREDO'YA HİÇ PAS VERMEDİ
Bursaspor maçında Negredo 7,8 net pozisyona girerken Quaresma'dan hiç pas alamadı. Bu durumu gören Şenol Güneş'in Portekizli futbolcuya bu tavrından dolayı çok sinirlendiği öğrenildi.
DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Yardımcı hocalarıyla değerlendirme yapan tecrübeli hocanın Bursaspor önünde kazanamamalarını Quaresma'nın bencil davranmasına ve özellikle de Negredo'ya pas atmamasına bağladığı belirlendi.
HER AN KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR
Güneş'in Portekizli starla bir görüşme yaparak bu nedenden dolayı kulağını çekeceği öne sürüldü. Quaresma'nın G.Birliği ve Karabük maçlarında kulübeye çekilmesinin planlandığı da ortaya çıktı.
Etiketler: Quaresma , Şenol Güneş
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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