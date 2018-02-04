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Q7 görüşme odasına

Tecrübeli hoca, ’nın Bursa maçında da Negredo’ya pas atmaması üzerine kendisiyle görüşme yapacak

Q7 görüşme odasına
Beşiktaş Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken Quaresma, Şenol Güneş'i kızdırdı. 2 hafta önce oynanan Antalya maçında 53 pastan sadece 1'ini Negredo'ya atan Portekizli futbolcu Bursaspor ile oynanan maçta da İspanyol golcüye tek bir kez bile pas atmadı.

NEGREDO'YA HİÇ PAS VERMEDİ
Bursaspor maçında Negredo 7,8 net pozisyona girerken Quaresma'dan hiç pas alamadı. Bu durumu gören Şenol Güneş'in Portekizli futbolcuya bu tavrından dolayı çok sinirlendiği öğrenildi.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Yardımcı hocalarıyla değerlendirme yapan tecrübeli hocanın Bursaspor önünde kazanamamalarını 'nın bencil davranmasına ve özellikle de Negredo'ya pas atmamasına bağladığı belirlendi.

HER AN KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR
Güneş'in Portekizli starla bir görüşme yaparak bu nedenden dolayı kulağını çekeceği öne sürüldü. Quaresma'nın G.Birliği ve Karabük maçlarında kulübeye çekilmesinin planlandığı da ortaya çıktı.
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