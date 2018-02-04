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Harakiri

Fener’in ilk devrede Soldado ve Alper’le 2 şutu direkten döndü. Ardından Dirar’ın kendi kalesine attığı golle Kanarya geriye düştü. F.Bahçe 2. yarıda Alper ve Dirar'la öne geçti. Ancak M.Topal'ın hatasında Milinkovic'in attığı gol Kadıköy'ü sessizliğe gömdü

Harakiri
Fenerbahçe fire verdi. Kanarya, Kadıköy'de ağırladığı başkent ekibi G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı. Böylece zirve yarışında darbe aldı. Maçın 8. dakikasında Hasan Ali'nin sert şutunda Gençlerbirliği kalecisi Hopf topu güçlükle çeldi. Dönen topa Soldado'nun yaptığı vuruşta top direkten döndü.

TOP 2. KEZ DİREKTE PATLADI
Maçın 20. dakikasında Hasan Ali'nin sol kanattan içeri gönderdiği topa Alper ayağının üstüyle vurdu. Top direkte patladı. 31'de Valbuena'nın pasında Hasan Ali'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

ALPER TOPA MÜKEMMEL VURDU
İlk yarının 45. dakikasında Jailton'un ortasında Nabil Dirar ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1. 46'da Dirar'ın pasında Alper topa müthiş vurarak skora 1-1'lik denge getirmeyi başardı.

M.TOPAL TERS VURUŞ YAPTI
Maçın 61. dakikasında Dirar topu filelere gönderdi: 2-1. 69'da Ahmet Oğuz'un içeriye doldurduğu topa M.Topal ters vuruş yaptı. Topu Milinkovic tamamladı: 2-2. Böylece 2 ekip birer puanla ayrıldı.
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