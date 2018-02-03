'Tek'vando

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF), Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu İrem Yaman'ı tanıtım yüzü yapmayı planladığını açıkladı. İlk kez Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde altın madalya kazanan tek Türk sporcu olan İrem Yaman (22), WTF'nin bu planını şöyle anlattı: "Çin'deki organizasyondaki afişlerde benim fotoğraflarım kullanıldı. Bu beni çok gururlandırdı. Türkiye'yi organizasyonun gala gecesinde ben temsil ettim. Sadece altın madalya alanlar davet edildi. Gecede genel olarak, 'Çok güzelsin. Aynı zamanda başarılısın' yorumları yapıldı. Daha sonra WTF'nin beni tanıtım yüzü yapmayı planladığı söylendi."
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