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'Tek'vando

, ona hayran kaldı. “Çok güzel ve başarılısın” diyerek kapısını çaldı. ’ı müsabakaların tanıtım yüzü yaptı

Tekvando
Dünya Tekvando Federasyonu (WTF), Dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu 'ı tanıtım yüzü yapmayı planladığını açıkladı. İlk kez 'in Wuxi kentinde düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde altın madalya kazanan tek Türk sporcu olan İrem Yaman (22), WTF'nin bu planını şöyle anlattı: "Çin'deki organizasyondaki afişlerde benim fotoğraflarım kullanıldı. Bu beni çok gururlandırdı. 'yi organizasyonun gala gecesinde ben temsil ettim. Sadece altın madalya alanlar davet edildi. Gecede genel olarak, 'Çok güzelsin. Aynı zamanda başarılısın' yorumları yapıldı. Daha sonra WTF'nin beni tanıtım yüzü yapmayı planladığı söylendi."
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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