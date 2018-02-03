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Kartal'a timsah çelmesi

, 12’de Adriano ile öne geçti. Bursa’nın gollerini 37’de (k.k.) ve 45+2. dakikada Delarge kaydetti. Negredo 90+2’de skoru belirledi

Kartala timsah çelmesi
Beşiktaş, Bursa'dan 1 puanla ayrıldı... Kartal, Bursa ile 2-2 berabere kaldı. 12. dakikada 'ın golü geldi. Siyah- Beyazlılar'ın Brezilyalı yıldızı Adriano ceza sahasının dışından müthiş vurdu. Top, 90 tabir edilen yere gitti: 1-0. 15'te Oğuzhan'ın şutunu Harun mükemmel çıkardı.

YUSUF ERDOĞAN'DAN 2 ASİST
37'de Yusuf'un kullandığı kornerde Negredo kale dibinde yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 45+2'de Yusuf çizgi üzerinden topu kafayla içeri çevirdi. Delarge bu pası affetmedi: 2-1.

LENS İMKANSIZI BAŞARDI!
54'te 'nun pasında Lens, Harun ile karşı karşıya kaldı. Hollandalı yıldızın vuruşunu Harun kurtardı. 59'da Adriano'nun ortasına Love kafayla vurdu. Harun yine muhteşem çıkardı.

SON SÖZÜ NEGREDO SÖYLEDİ
78'de Bostock'ın ara pasında, Aziz Behich kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. İspanyol kaleci gole izin vermedi. 90+2'de Caner'in ortasına iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşu ağlara gitti.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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