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Bu maçı çevirmeliydik

’ın hocası Güneş, “Beklemediğimiz hatalardan 2 gol yedik. Uzatmada 1 puanı aldık ama bu maçı daha önceden çevirmeliydik” dedi

Bu maçı çevirmeliydik
Süper Lig'in 20. haftasında zorlu Bursa deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, 1-0 öndeyken kendi basit hatalarından dolayı 2 gol yediklerini belirtirken, kaybedilen 2 puanın üzüntü verici olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, yedikleri 2 golle rakibi morallendirerek oyunun içine daha fazla soktuklarını belirtti.

İKİ OYUNCUMUZ ISKALADI GOLÜ YEDİK
Güneş sözlerine şöyle devam etti: Kazanmak için sahaya çıktık, kazanmak istiyorduk. Golü de bulduk. 1-0'da rahat giden bir maçtı. Beklemediğimiz hatalardan iki tane gol yedik. İki oyuncunun topu ıskalaması, arkasından yediğimiz gol.

DEVREYE ÖNDE GİRSEK FARKLI OLURDU
Devreye 1-0 girebilseydik, daha farklı olabilirdi. Ama 2-1 mağlup duruma düşen bizdik. Bu da rakibin motivasyonunu arttırdı. 2. yarıda ataklarımız vardı. Kaçan pozisyonlar var. Uzatmada 1 puanı kurtardık ama maçı daha önce çevirmeliydik."

ÇABAMIZ HEP ŞAMPİYONLUK İÇİN
Şampiyonluk ilgili de bir soruya da cevap veren , "Şampiyonlukla ilgili bir konuşmamız yok. Biz sadece maç olarak bakıyoruz. Beşiktaş'ın adı zaten şampiyonlukta geçer. Bunun için çaba sarfediyoruz'' ifadesini kullandı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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