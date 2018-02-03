Bu maçı çevirmeliydik
Beşiktaş’ın hocası Güneş, “Beklemediğimiz hatalardan 2 gol yedik. Uzatmada 1 puanı aldık ama bu maçı daha önceden çevirmeliydik” dedi
İKİ OYUNCUMUZ ISKALADI GOLÜ YEDİK
Güneş sözlerine şöyle devam etti: Kazanmak için sahaya çıktık, kazanmak istiyorduk. Golü de bulduk. 1-0'da rahat giden bir maçtı. Beklemediğimiz hatalardan iki tane gol yedik. İki oyuncunun topu ıskalaması, arkasından yediğimiz gol.
DEVREYE ÖNDE GİRSEK FARKLI OLURDU
Devreye 1-0 girebilseydik, daha farklı olabilirdi. Ama 2-1 mağlup duruma düşen bizdik. Bu da rakibin motivasyonunu arttırdı. 2. yarıda ataklarımız vardı. Kaçan pozisyonlar var. Uzatmada 1 puanı kurtardık ama maçı daha önce çevirmeliydik."
ÇABAMIZ HEP ŞAMPİYONLUK İÇİN
Şampiyonluk ilgili de bir soruya da cevap veren Şenol Güneş, "Şampiyonlukla ilgili bir konuşmamız yok. Biz sadece maç olarak bakıyoruz. Beşiktaş'ın adı zaten şampiyonlukta geçer. Bunun için çaba sarfediyoruz'' ifadesini kullandı.
Etiketler: Şenol Güneş , süper lig , Beşiktaş
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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