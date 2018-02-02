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Yeni başkan

Orman Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu. F.Bahçe çekimser oy kullandı

Yeni başkan Fikret Orman
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Fikret Orman oldu. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda seçimde tek aday gösterilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, vakfın başkanlığına seçildi. 'ın 17 kulübün desteğiyle yeni başkan olduğu, Fenerbahçe Kulübü'nün ise çekimser oy kullandığı belirtildi.

KALICI İŞLER YAPACAĞIZ
Fikret Orman, görevi kendisine layık gören kulüplere teşekkür ederek, "Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız" dedi.
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