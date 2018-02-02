Yeni başkan Fikret Orman

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Fikret Orman oldu. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda seçimde tek aday gösterilen Beşiktaş KulübüBaşkanı Orman, vakfın başkanlığına seçildi. Fikret Orman'ın 17 kulübün desteğiyle yeni başkan olduğu, Fenerbahçe Kulübü'nün ise çekimser oy kullandığı belirtildi.
KALICI İŞLER YAPACAĞIZ Fikret Orman, görevi kendisine layık gören kulüplere teşekkür ederek, "Türk sporuna hizmet etmeye çalışacağız. Türk sporuna kalıcı işler yapmak amacındayız" dedi.
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