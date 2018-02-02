TFF’den atletik performans kursu

TFF Futbol Gelişim Direktörlüğütarafından düzenlenen AtletikPerformans 2. Aşama Kursu iki gruphalinde Acıbadem Sports'da gerçekleştiriliyor.Eğitimde "Sakatlığa YatkınOyuncuyu Tespit Etme& Önleme","Kuvvet Ölçümlerinde Yeni Teknolojilerve Antrenman Metotları" gibi eğitimlerveriliyor. Dersleri Acıbadem Sportsekibinden Dr. Anıl Işık ve Fzt. SerdarKorkmaz ile kondisyonerler Turgay Aslanyürekve Celal Başoğlu veriyor.
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