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’den atletik performans kursu

’ta önlem ve tedaviye yönelik eğitim veriliyor

TFF’den atletik performans kursu
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Atletik Performans 2. Aşama Kursu iki grup halinde Acıbadem Sports'da gerçekleştiriliyor. Eğitimde "Sakatlığa Yatkın Oyuncuyu Tespit Etme& Önleme", "Kuvvet Ölçümlerinde Yeni Teknolojiler ve Antrenman Metotları" gibi eğitimler veriliyor. Dersleri ekibinden Dr. Anıl Işık ve Fzt. Serdar Korkmaz ile kondisyonerler Turgay Aslanyürek ve Celal Başoğlu veriyor.
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