Paramız yoktu emeğimiz çoktu

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok. İşin transfer bölümü bitti. Herhangi bir oyuncunun olmayışı ne düşüncede ne sahada bir eksiklik yaratmayacaktır” diye konuştu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konya maçından sonra önemli açıklamalar yaptı. İmparator, "Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok. İşin transfer bölümü bitti. Bundan sonrasahaya çıkacak oyuncuların desteklenmesigerekiyor" ifadelerini kullandı. Terim, "Herhangi bir oyuncunun olmayışıne düşüncede ne sahada bireksiklik yaratmayacaktır" diye konuştu.
EVİMİZDE KAZANACAĞIZ İmparator, "Ndiaye'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Fernando, üzerinde çok büyük bir baskı hissediyor. İzinalarak Portekiz'deki doktoruna gitmek istedi. Kupayı da lig gibi oynuyoruz. Evimizde kazanmak için oynayacağız" dedi.
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