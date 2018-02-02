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Paramız yoktu emeğimiz çoktu

G.Saray Teknik Direktörü , “Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok. İşin transfer bölümü bitti. Herhangi bir oyuncunun olmayışı ne düşüncede ne sahada bir eksiklik yaratmayacaktır” diye konuştu

Paramız yoktu emeğimiz çoktu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konya maçından sonra önemli açıklamalar yaptı. İmparator, "Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok. İşin transfer bölümü bitti. Bundan sonra sahaya çıkacak oyuncuların desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Terim, "Herhangi bir oyuncunun olmayışı ne düşüncede ne sahada bir eksiklik yaratmayacaktır" diye konuştu.

EVİMİZDE KAZANACAĞIZ
İmparator, "Ndiaye'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Fernando, üzerinde çok büyük bir baskı hissediyor. İzin alarak Portekiz'deki doktoruna gitmek istedi. Kupayı da lig gibi oynuyoruz. Evimizde kazanmak için oynayacağız" dedi.
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