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Mesaj taraftara

ve ’e göre Kocaman, taraftara “Tepkilerin hedefi ben olmamalıyım” mesajı verdi. Tribünleri ateşlemek istedi. Levent Tüzemen ve Evren Turhan ise, 'ın sözlerinin yanlış olduğunu ve takımı rehavete sokacağını söyledi

Mesaj taraftara
Giresun maçı sonrasında hakem kararlarına sitem eden Aykut Kocaman, "Ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz zor gözüküyor" demişti. Kocaman'ın bu sözlerini futbol otoritelerine yorumlattık. Mesajın taraftara olduğu görüşü ağır basarken İlker Yağcıoğlu ve Gürcan Bilgiç haklılık payının olduğunu ifade etti.

YAĞCIOĞLU: HAKLI TARAFI FAZLA
Kocaman'ın açıklamasının haklı tarafları fazla. Burada mesajı taraftara verdi. Taraftara "Biz sizin rakibiniz değiliz. Tepkiyi bize göstermeyin. Benle ve futbol takımıyla uğraşmayın" demek istedi.

BİLGİÇ: KOLAY KARTLARA TEPKİ
Aykut Kocaman iki şeyden şikayetçi. İlki kendi taraftarının ona karşı acımasız tavrı. 2.'si hakemlerin Fenerli oyunculara kolay kart göstermesi, diğer şampiyon adaylarına aynı cesarette olmaması. Kocaman eşitlik istiyor.

TÜZEMEN: REHAVET YARATIR
F.Bahçe'nin kadrosunun şampiyonluk şansı yüksek. Ama Kocaman'ın sözleri futbolcularda rehavete neden olur. Hırslarına darbe vurur. Taraftarı da yanlış davranışlara sevkedebilir. Bence yönetim de rahatsız olmuştur.

TURHAN: GERGİNLİĞE NEDEN OLUR
Hatalı kararlar oluyor. Ama bu her takım için oluyor. Şampiyonluğu etkileyecek kadar değil! 'nin iyi kadrosu var. Şampiyon olabilir. Kocaman'ın sözleri gerginliğe neden olur.
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