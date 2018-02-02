Mesaj taraftara
İlker Yağcıoğlu ve Gürcan Bilgiç’e göre Kocaman, taraftara “Tepkilerin hedefi ben olmamalıyım” mesajı verdi. Tribünleri ateşlemek istedi. Levent Tüzemen ve Evren Turhan ise, Aykut Kocaman'ın sözlerinin yanlış olduğunu ve takımı rehavete sokacağını söyledi
YAĞCIOĞLU: HAKLI TARAFI FAZLA
Kocaman'ın açıklamasının haklı tarafları fazla. Burada mesajı taraftara verdi. Taraftara "Biz sizin rakibiniz değiliz. Tepkiyi bize göstermeyin. Benle ve futbol takımıyla uğraşmayın" demek istedi.
BİLGİÇ: KOLAY KARTLARA TEPKİ
Aykut Kocaman iki şeyden şikayetçi. İlki kendi taraftarının ona karşı acımasız tavrı. 2.'si hakemlerin Fenerli oyunculara kolay kart göstermesi, diğer şampiyon adaylarına aynı cesarette olmaması. Kocaman eşitlik istiyor.
TÜZEMEN: REHAVET YARATIR
F.Bahçe'nin kadrosunun şampiyonluk şansı yüksek. Ama Kocaman'ın sözleri futbolcularda rehavete neden olur. Hırslarına darbe vurur. Taraftarı da yanlış davranışlara sevkedebilir. Bence yönetim de rahatsız olmuştur.
TURHAN: GERGİNLİĞE NEDEN OLUR
Hatalı kararlar oluyor. Ama bu her takım için oluyor. Şampiyonluğu etkileyecek kadar değil! Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var. Şampiyon olabilir. Kocaman'ın sözleri gerginliğe neden olur.
Etiketler: Aykut Kocaman , İlker Yağcıoğlu , Gürcan Bilgiç , Fenerbahçe
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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