Kaleci Eray yine hata yaptı sosyal medya karıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor önünde beklenenin aksine yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı... Tecrübeli hoca; Feghouli, Gomis, Rodrigues,Maicon, Muslera ve Mariano gibi isimleri yedek bıraktı. Muslera'nın yokluğunda kaleye geçen Eray İşcan gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI 27 yaşındaki kalecinin özellikle Linnes'in kendine kalesine attığı gol öncesi yaptığı hatayla büyük tepki çekti. Taraftarlar Eray'ı sosyal medyada çok ağır bir şekilde eleştirdi.
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