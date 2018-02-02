Film gibi transfer
Sarı-Kırmızılılar biriken TFF, SGK ve vergi borçları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Borçsuzluk yazısının alınabilmesi için Ndiaye’nin çalışma izni beklendi. Ardından 22 milyon liralık ödemeyle kriz aşıldı. Ama bu kez FIFA TMS sisteminde problem çıktı. Transferin bitimine yarım saat kala KAP bildirimi yapıldı
NDİAYE'DEKİ PÜRÜZ BAŞ AĞRITTI
Yönetimin transferi bitirmesi için kesinleşmiş futbolcu borçlarını ödemesi, ayrıca SGK ve vergi dairesinden borçsuzluk yazısı getirmesi gerekiyordu. Fakat Ndiaye'nin transferindeki pürüz, krizi büyüttü.
21.00'DE EVRAKLAR HAZIRLANDI
Senegalli yıldız çalışma iznini alınca SGK ve vergi borçları için 22 milyon lira yatırıldı. Dany'nin yaklaşık 500 bin Euro olan alacakları da yatırıldı. Saat 21.00 sularında bütün evraklar hazır hale getirildi.
23.00'TE BİLGİLER SİSTEME GİRDİ
Ancak bu kez de transfer bilgilerinin girildiği FIFA TMS sisteminde problem yaşandı. Gece 23.00 gibi bilgiler sisteme girildi ve 23.30'da KAP bildirimi geldi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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