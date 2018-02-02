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Yol Durumu
  1. Paramız yoktu emeğimiz çoktu
  2. G.Saray için avantajlı skor

Film gibi

Sarı-Kırmızılılar biriken , ve vergi ları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Borçsuzluk yazısının alınabilmesi için Ndiaye’nin çalışma izni beklendi. Ardından 22 milyon liralık ödemeyle kriz aşıldı. Ama bu kez TMS sisteminde problem çıktı. in bitimine yarım saat kala bildirimi yapıldı

Film gibi transfer
Ara de sadece Yuto Nagatomo hamlesi yapabilen Galatasaray'da önceki gece büyük bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. Japon sol beki önceki gün sabah saatlerinde İstanbul'a getiren ve sağlık kontrolünden geçiren Sarı-Kırmızılılar, imzaların atıldığını saat 23.30'da KAP'a bildirebildi. İşte önceki gece yaşananlar.

NDİAYE'DEKİ PÜRÜZ BAŞ AĞRITTI
Yönetimin transferi bitirmesi için kesinleşmiş futbolcu larını ödemesi, ayrıca SGK ve vergi dairesinden borçsuzluk yazısı getirmesi gerekiyordu. Fakat Ndiaye'nin transferindeki pürüz, krizi büyüttü.

21.00'DE EVRAKLAR HAZIRLANDI
Senegalli yıldız çalışma iznini alınca ve vergi borçları için 22 milyon lira yatırıldı. Dany'nin yaklaşık 500 bin Euro olan alacakları da yatırıldı. Saat 21.00 sularında bütün evraklar hazır hale getirildi.

23.00'TE BİLGİLER SİSTEME GİRDİ
Ancak bu kez de transfer bilgilerinin girildiği FIFA TMS sisteminde problem yaşandı. Gece 23.00 gibi bilgiler sisteme girildi ve 23.30'da KAP bildirimi geldi.
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